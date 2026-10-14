Около 50 тысяч случаев нарушения тишины зарегистрировали в Астане

С начала 2026 года в Астане зарегистрировано около 50 тысяч правонарушений, связанных с нарушением тишины. Полиция продолжает работу по обеспечению общественного порядка и защите покоя жителей.

Один из таких случаев произошёл около 03:30 на улице Торайгырова. На канал «102» поступило сообщение о нарушении тишины. Прибывшие на место сотрудники полиции проверили информацию и подтвердили факт правонарушения.

В отношении 20-летнего гражданина составили административный протокол.

В полиции напомнили, что жители обязаны соблюдать тишину в ночное время и уважать право окружающих на отдых. Громкая музыка, крики и другие шумные действия возле жилых домов могут мешать соседям и нарушать требования законодательства.

Стражи порядка призывают граждан соблюдать общественный порядок. При нарушении тишины и других правонарушениях можно обратиться в полицию по номеру 102.