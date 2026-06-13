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Около 500 человек остались без крова из-за пожара на Филиппинах

Загорелся жилой комплекс.

Сегодня 2026, 19:43
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 19:43
Сегодня 2026, 19:43
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Фото: Pixabay.com

В результате пожара в жилом комплексе в городе Тагуиг (Филиппины) около 200 семей или примерно 500 человек остались без крова.

Как сообщает портал ABS-CBN, в тушении пожара был задействован вертолет, который неоднократно совершал операции по сбросу воды, что помогло покализовать его.

В результате инцидента никто не пострадал.

 

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