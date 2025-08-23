Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров посетил откормочную площадку на 10 тысяч голов в крестьянском хозяйстве "Мырзахан", расположенную в Бабайкорганском сельском округе, передает BAQ.KZ.

Как отметили в акимате, объект расположен на 20 гектарах. Стоимость проекта - 8 млрд тенге. Здесь будет создано около 600 рабочих мест. Также на откормочной площадке будут запущены мясной склад, убойный пункт, цеха по переработке кожи и отходов животных, услуги ветеринарного обслуживания, по производству комбикормов, сбору сена, заготовки кормов и площадки по переработке удобрений.

Затем глава области ознакомился с работой кирпичного завода ТОО "БИНЭКС" в сельском округе Жибек жолы. На предприятии ежедневно производится более 20 тысяч кирпичей (производственная мощность - 3,5 млн кирпичей в год). Здесь трудоустроены 32 человека. Объект занимает 5 га. Объем производимого кирпича - 25х12. стоимость проекта - 500 млн тенге. Предприятие оснащено современными технологиями.

Командировка акима продолжилась на стройплощадке будущего спортивном комплексе в населенном пункте Шорнак. Ожидается, что объект, начатый в 2023 году в рамках проекта "Ауыл – ел бесігі", введут в эксплуатацию в этом году. Строительные работы ведутся ТОО "ДОС и К СЕРВИС". Объект рассчитан на 300 человек. Здесь предусмотрены тренажерные залы для футбола, баскетбола, бокса, борьбы и физкультуры.