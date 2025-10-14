На брифинге в Правительстве вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал, какова дальнейшая судьба списка видов экономической деятельности (ОКЭД), которые могут работать на основе специального налогового режима – упрощённой декларации, передает корреспондент BAQ.KZ.

Азамат Амрин сообщил, что обсуждение проекта продлено до 16 октября.

"Это связано с тем, что поступило очень большое количество предложений и рекомендаций – более 800 на сегодняшний день. До 16 числа будет продолжаться обсуждение. Мы будем давать ответы на каждое замечание", – отметил он.

По его словам, параллельно министерство совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" проводит отдельные совещания по конкретным видам деятельности, где анализируются расчёты и последствия изменений.

"После 16-го числа нам потребуется еще время, чтобы обсудить предложения, провести дополнительные совещания с "Атамекен" и внутри министерства. Думаю, до конца месяца мы примем окончательное решение", – добавил Амрин.

Напомним, ранее бизнес-сообщество активно обсуждало возможные корректировки списка ОКЭД, которые определяют, кто может применять упрощённую декларацию. Решение будет утверждено соответствующим нормативно-правовым актом Министерства юстиции.