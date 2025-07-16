Олимпиада-2028: опубликован календарь Игр в Лос-Анджелесе
Олимпиада стартует 14 июля 2028 года и продлится до 30 июля.
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Оргкомитет Олимпийских игр в Лос-Анджелесе (LA28) обнародовал официальное расписание соревнований по дням. Олимпиада стартует 14 июля 2028 года и продлится до 30 июля, однако спортивные баталии начнутся еще раньше, с 12 июля, передает BAQ.KZ.
Ключевые события Игр LA28:
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12-13 июля - стартуют предварительные матчи в шести дисциплинах: футбол, регби-7, хоккей на траве, гандбол, водное поло и крикет.
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14 июля - церемония открытия пройдёт одновременно на двух аренах: историческом Los Angeles Memorial Coliseum и SoFi Stadium.
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15 июля - начнётся розыгрыш медалей. Первая золотая награда будет вручена в триатлоне.
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29 июля - в программе порядка 35 финалов.
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30 июля - заключительный день Олимпиады. Будут определены чемпионы в баскетболе, гандболе, водном поло и других командных дисциплинах. Вечером состоится церемония закрытия на стадионе Coliseum.
Полное расписание с указанием всех 32 видов спорта, мест проведения, дат квалификационных этапов и финалов опубликовано на официальном сайте LA28.
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