Оргкомитет Олимпийских игр в Лос-Анджелесе (LA28) обнародовал официальное расписание соревнований по дням. Олимпиада стартует 14 июля 2028 года и продлится до 30 июля, однако спортивные баталии начнутся еще раньше, с 12 июля, передает BAQ.KZ.

Ключевые события Игр LA28:

12-13 июля - стартуют предварительные матчи в шести дисциплинах: футбол, регби-7, хоккей на траве, гандбол, водное поло и крикет.

14 июля - церемония открытия пройдёт одновременно на двух аренах: историческом Los Angeles Memorial Coliseum и SoFi Stadium.

15 июля - начнётся розыгрыш медалей. Первая золотая награда будет вручена в триатлоне.

29 июля - в программе порядка 35 финалов.

30 июля - заключительный день Олимпиады. Будут определены чемпионы в баскетболе, гандболе, водном поло и других командных дисциплинах. Вечером состоится церемония закрытия на стадионе Coliseum.

Полное расписание с указанием всех 32 видов спорта, мест проведения, дат квалификационных этапов и финалов опубликовано на официальном сайте LA28.