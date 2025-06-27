Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание Совета Евразийского банка развития (ЕАБР), на котором были рассмотрены итоги работы организации за 2024 год и актуальные направления деятельности, передаёт BAQ.KZ.

Как доложил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, по итогам 2024 года накопленный инвестиционный портфель Банка достиг $16,5 млрд, из которых $2,4 млрд приходится на новые инвестиции. Это на $700 млн больше, чем годом ранее. Доля проектов, способствующих достижению Целей устойчивого развития, превысила 30% — в два раза выше запланированного уровня.

В Казахстане инвестпортфель Банка достиг $7,2 млрд, включив 116 проектов, из них 43 — текущие на сумму $2,9 млрд. Также зафиксирован рост активности в Армении, Кыргызстане и Таджикистане. Всего к 2025 году портфель ЕАБР насчитывает 305 проектов.

По результатам первого полугодия 2025 года план по инвестициям уже выполнен — объем подписанных проектов составил почти $2,1 млрд. В высокой степени готовности находятся проекты на сумму свыше $4 млрд.

Во время заседания было объявлено о вступлении Узбекистана в число полноправных членов ЕАБР. Министр инвестиций Узбекистана Лазиз Кудратов выразил готовность к углубленному сотрудничеству с Банком.

По итогам заседания Олжас Бектенов избран председателем Совета ЕАБР, его заместителем стал министр финансов Казахстана Мади Такиев. Принят ряд важных решений организационного и финансового характера.