Казахстан намерен нарастить несырьевой экспорт до $52 млрд к 2030 году — Бектенов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в пленарном заседании Бернского союза – крупнейшего международного объединения страховщиков экспортных кредитов и инвестиций, передает BAQ.kz.

Данный форум впервые проходит в Центральной Азии. В нем участвуют около 240 делегатов из более чем 70 стран. Среди них – руководители экспортно-кредитных агентств, эксимбанков, международных финансовых организаций и крупных страховых компаний.

Олжас Бектенов подчеркнул, что Казахстан во главе с Президентом Касым-Жомартом Токаевым последовательно реализует комплексную программу политической и экономической модернизации страны. Принятая на общенародном референдуме новая Конституция направлена на построение Справедливого и Сильного Казахстана.

Он подчеркнул, что страна активно улучшает деловой климат и расширяет сотрудничество с иностранными партнерами.

Премьер-министр сообщил о ключевых показателях:

прямые иностранные инвестиции выросли на 14,4% и составили $20,5 млрд;

инвестиции в основной капитал увеличились на 13% и достигли $43,5 млрд;

внешнеторговый оборот в 2025 году вырос до $144 млрд;

казахстанские товары экспортируются в 127 стран;

экспортная номенклатура – почти 4 тысячи товаров.

Также Казахстан планирует увеличить несырьевой экспорт до $52 млрд к 2030 году. Для этого расширяются соглашения о свободной торговле с разными странами, включая ОАЭ, Монголию и Индонезию.

Особое внимание уделяется развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, который должен усилить торговые связи между регионами.

Также в стране внедряется специальный визовый режим "Алтын виза" для инвесторов и специалистов.

Отдельное направление – развитие цифровой экономики и искусственного интеллекта. В стране готовится стратегия Digital Qazaqstan, которая должна ускорить цифровое развитие.

Важную роль играет Международный финансовый центр "Астана", который предлагает условия для развития финансовых и инвестиционных проектов.

Также активно работает Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек". По словам Рустама Карагойшина, холдинг формирует пул проектов на сумму около $170 млрд до 2032 года.

В свою очередь, президент Бернского союза Юичиро Акита отметил, что Казахстан исторически является важным звеном в мировой торговле.

Он подчеркнул, что сегодня экспортно-кредитные агентства играют важную роль в поддержке мировой торговли и инвестиций.

По итогам 2025 года общий объем страховой поддержки членов Бернского союза составляет около $3,7 трлн в год, что покрывает примерно 13% мировой торговли.

Участники заседания обсудили развитие мировой экономики, инвестиции и перспективы Центральной Азии. Казахстан пригласил международных партнеров к более активному сотрудничеству и участию в новых инвестиционных проектах.