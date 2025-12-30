Правительство Казахстана исполнило План законопроектных работ на 2025 год, передает BAQ.KZ.

Итоги были подведены на заседании Правительства, где Премьер-министр Олжас Бектенов отметил ключевые законодательные инициативы, реализованные в уходящем году.

Как подчеркнул глава Правительства, в течение года были разработаны и внесены в Парламент Республики Казахстан законопроекты по ряду приоритетных направлений, включая медицинское страхование, профилактику правонарушений, развитие альтернативной энергетики, регулирование инвестиционных фондов и другие сферы.

По его словам, принятые решения в сфере обязательного социального медицинского страхования направлены на повышение доступности и качества медицинских услуг.

Он также указал на значимость нового законодательства для финансового сектора, подчеркнув, что "положения проекта нового закона об инвестиционных фондах поспособствуют дальнейшему эффективному развитию рынка капитала".

Вместе с тем Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости строгого соблюдения сроков внесения законопроектов.

"К примеру, законопроект по здравоохранению внесен в Правительство с нарушением срока в 30 дней. Это недопустимо. Первые руководители государственных органов должны лично контролировать своевременность реализации планов законопроектных работ", — заявил он.

Премьер-министр также сообщил, что "ряд проектов существенно дорабатываются по замечаниям Аппарата Правительства и Администрации Президента", добавив, что "в целом, законопроекты этого года мы уже внесли в Парламент, и план можно считать исполненным".

Отдельное внимание на заседании было уделено планам на 2026 год. По словам Олжаса Бектенова, Правительство сосредоточится на ключевых направлениях законотворческой деятельности в экономике и социальной сфере. Он отметил, что одним из приоритетов станет дальнейшее совершенствование управления государственным имуществом.

"Необходимо закрепить четкие границы участия государства в экономике и допустимые правовые требования к управлению", — сказал Премьер-министр.

Глава Правительства также подчеркнул важность продолжения работы по защите прав работников и развитию социальной сферы.

"Мы продолжим активно работать над совершенствованием нормативной базы для улучшения защиты прав работников и укрепления системы социального обеспечения", — заявил он.

Кроме того, в планах на следующий год предусмотрены инициативы в сфере промышленности.

"Также в плане – законодательные инициативы, которые помогут обеспечить системный и комплексный подход к развитию нефтегазохимической промышленности. Всего в предстоящем году предусматривается разработка 12 законопроектов", — отметил Олжас Бектенов.

По итогам обсуждения был одобрен План законопроектных работ Правительства на 2026 год. Премьер-министр поручил первым руководителям государственных органов обеспечить высокое качество подготовки документов и их своевременное внесение в Мажилис.

"Важно обеспечить четкое взаимодействие между госорганами. Согласование должно проходить без лишней бюрократии и долгих рассмотрений", — подчеркнул он.

Отдельные поручения были даны Министерство юстиции Республики Казахстан.

"Министерству юстиции необходимо в течение года осуществлять мониторинг законодательных поручений Главы государства, Администрации Президента и Правительства. В установленном порядке обеспечить их включение в плановые или инициативные законопроекты", — заявил Премьер-министр.

По итогам рассмотрения вопроса участники заседания одобрили План законопроектных работ Правительства на 2026 год и проголосовали за соответствующее постановление, при этом общий контроль и координация за его исполнением возложены на Министерство юстиции.