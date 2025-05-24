На встрече с активом города Премьер-министр озвучил слова благодарности от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева в адрес Ерболата Досаева за активную работу по развитию финансово- экономического потенциала города, передает BAQ.KZ.

В 2024 году вклад города в ВВП Казахстана вырос до 21,8%. В мегаполисе по поручению Президента ведется работа по децентрализации бюджета, благоустройству, строительству новых социальных объектов и др.

Олжас Бектенов представил активу нового акима города Алматы – Дархана Сатыбалды.

Премьер-министр отметил, что Главой государства перед акиматом города поставлены задачи по обеспечению социально-экономического развития и диверсификации структуры экономики, дальнейшей модернизации инженерной инфраструктуры и расширению общественных пространств.

Также даны поручения в области дорожно-транспортной системы, экологии, обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора, креативной индустрии.