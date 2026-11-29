Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в голосовании на выборах депутатов маслихатов Республики Казахстан.

К этому часу, избирательные участки посетили акимы областей, Президент страны также отдал свой голос на выборах.

Напомним, явка на выборах депутатов маслихатов в Казахстане достигла 45,46%.