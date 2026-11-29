Олжас Бектенов проголосовал на выборах депутатов маслихатов
29 Ноября 2026, 15:01
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29 Ноября 2026, 15:0129 Ноября 2026, 15:01
201Фото: Ukimet
Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в голосовании на выборах депутатов маслихатов Республики Казахстан.
К этому часу, избирательные участки посетили акимы областей, Президент страны также отдал свой голос на выборах.
Напомним, явка на выборах депутатов маслихатов в Казахстане достигла 45,46%.
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