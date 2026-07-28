Оман передал Ирану поддержанный странами Персидского залива план создания регионального механизма управления Ормузским проливом. Он предусматривает добровольные взносы судов, проходящих через этот маршрут, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Об инициативе агентству сообщили источник в одной из стран Залива и западный дипломат, знакомый с переговорами. По их словам, предложенный механизм не позволит Ирану единолично контролировать пролив.

План построен по образцу системы, действующей в Малаккском проливе. Индонезия, Малайзия и Сингапур совместно управляют этим маршрутом, а проходящие суда могут добровольно перечислять средства на навигацию, экологическую защиту, поисковые и спасательные работы.

Оман представил предложение иранским представителям во время встреч в Тегеране. По состоянию на вечер понедельника официальный ответ Ирана не поступил.

Тегеран ранее выступал за управление проливом совместно с Оманом и взимание платы за обслуживание судов. Соединенные Штаты требуют вернуть свободный проход без платежей и считают обязательные сборы незаконными. Страны Персидского залива тоже выступают против принудительной платы.

До начала конфликта через Ормузский пролив проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Предложение Омана может стать основой для восстановления судоходства и торговли через этот маршрут.