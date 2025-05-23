Омбудсмен зафиксировал 171 нарушение прав детей в Казахстане
Токаев поручил усилить меры по защите детей и развитию инклюзивного образования.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Касым-Жомарт Токаев провёл рабочую встречу с Уполномоченным по правам ребёнка Динарой Закиевой, в ходе которой были обсуждены итоги работы по защите прав детей и укреплению системы охраны детства, передаёт BAQ.KZ.
За последние два года по инициативе Уполномоченного в законодательство страны были предложены 120 поправок, направленных на обеспечение безопасности несовершеннолетних, профилактику насилия, суицидов и подростковой преступности.
В 2025 году проведён масштабный мониторинг ситуации в 13 регионах и 73 населённых пунктах, включая анонимные опросы детей в 272 учреждениях. Также были посещены 173 семьи. По итогам выявлено 171 нарушение в реализации действующих законов и в работе системы защиты прав детей.
Особо отмечена эффективность 112 центров поддержки семей, играющих ключевую роль в профилактике семейного насилия.
Совместно с Фондом "Қазақстан халқына" в стране открыты 49 реабилитационных центров для детей с особыми потребностями.
В ходе встречи обсуждались вопросы:
-
Разработки программы "Дети Казахстана";
-
Обеспечения онлайн-безопасности детей;
-
Защиты персональных данных несовершеннолетних;
-
Создания управлений по защите прав детей при акиматах и закрепления их функций в законе.
Президент Токаев подчеркнул важность взаимодействия региональных и центральных органов и поручил проработать дополнительные меры по развитию инклюзивного образования в школах.
Самое читаемое
- Ушел из жизни казахстанский журналист Диас Ахметшарип
- Пять змей поймали во дворе дома в Алматинской области
- "Сидя в лодке на суше": блогер показал, как высохло Аральское море
- Скрывавшегося от правосудия иностранца задержали в Казахстане
- Тысячи казахстанцев страдают от сфабрикованных обвинений — депутат