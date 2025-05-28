Молчание, которое длилось месяц, наконец прервано. Супруга подозреваемого в резонансном нападении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова — Луиза Алданова — впервые публично высказалась о трагических событиях, передаёт BAQ.KZ.

Свой эмоциональный пост она опубликовала на странице в Instagram, назвав прошедшие недели "самым тяжёлым периодом в жизни семьи".

"Каждая минута, каждый час, каждый день — в тревоге и молитвах за здоровье пострадавшего. Мы все молились за Руслана Берденова, и с облегчением узнали, что его выписали из больницы", — написала Алданова.

Она пожелала чиновнику полного выздоровления и возвращения к работе, подчеркнув, что её семья искренне сочувствует случившемуся.

Впервые комментируя действия своего мужа Ернара, Алданова признала:

"Он оступился. Это ошибка. Но те, кто знает нас — меня, его, наших родителей — знают: мы обычные, честные люди. Мы не способны на подлость. И мы не прячемся от своей совести".

Она также категорически опровергла слухи о якобы личных мотивах нападения и свою причастность:

"Я не знакома с Русланом Берденовым. Всё, что распространяется в мессенджерах, — ложь. Прошу не превращать боль нашей семьи в сенсацию".

Алданова добавила, что воспринимает случившееся как испытание судьбы и старается сохранять спокойствие ради ребёнка и близких.

"Спасибо всем, кто остался с нами в этот сложный момент. Ваша поддержка — наша опора", — завершила она свой пост.

Напомним, 21 апреля у здания акимата Шымкента в Руслана Берденова было совершено вооружённое нападение. Чиновник получил ранение и был госпитализирован. В него стреляли трижды. Водитель замакима помог задержать нападавшего. Подозреваемый — супруг Луизы Алдановой, Ернар, находится под стражей, возбуждено уголовное дело.

После инцидента в сети появились версии, связывавшие нападение с якобы личными мотивами и ревностью. Однако акимат Шымкента и полиция официально опровергли эти слухи: никакой связи между пострадавшим и супругой стрелявшего не установлено.