На рейсе Air Astana произошел курьезный случай, где, по словам пассажирки, её сын с расстройством аутистического спектра (РАС) был лишён заранее оплаченного места у аварийного выхода — без объяснений и попытки диалога, передает BAQ.KZ.

Казахстанка поделилась инцидентом в социальных сетях, назвав происходящее "дискриминацией на основе диагноза".

"Сотрудница на стойке регистрации, не задав ни одного вопроса, просто сказала, что он "не может сидеть у выхода". Потому что — аутизм. Больше ничего знать не захотели", — заявила она.

По её словам, её сын — самостоятельный, дисциплинированный, способен понять инструкции и вести себя адекватно даже в сложных ситуациях. Более того, именно такие места снижают у него тревожность и помогают спокойно переносить перелёт.

Она напомнила: люди с РАС — не опасны, не недееспособны, и многие из них — абсолютно автономны. И добавила:

"Пора перестать решать за нас. Пора начать спрашивать — и слушать".

Air Astana оперативно прокомментировала инцидент:

"Места у аварийного выхода предназначены для пассажиров, которые в случае экстренной ситуации способны выполнять инструкции экипажа. Это международное правило безопасности — не зависит от национальности, возраста или диагноза. Пассажиру было предложено альтернативное место".

В комментариях к видео вспыхнули споры. Одни поддержали мать, назвав случай "холодным отказом без попытки понять человека". Другие — авиакомпанию, ссылаясь на безопасность:

"Во время эвакуации важно уметь громко и чётко отдавать команды. Правила написаны кровью".

Мать предложила Air Astana заранее предупреждать на сайте о таких ограничениях, "чтобы понимать, кто в их глазах имеет право на безопасность".