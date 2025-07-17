В Сети распространяется шокирующее видео из села Шелек Алматинской области. На кадрах — окровавленная женщина по имени Асиям. По её словам, избиение устроил её муж, который страдает наркотической зависимостью, передает BAQ.KZ.

Женщина утверждает, что сообщила супругу о намерении обратиться в полицию — в ответ он сломал ей нос и повредил ухо, из-за чего она перестала слышать. После этого мужчина начал снимать происходящее на телефон, обвиняя её в случившемся. Видео настолько жестоко, что его не рекомендуют для просмотра лицам со слабой психикой.

"У меня нет родных. Свекровь в день избиения сбежала, оставив меня с неадекватным сыном. Мне помогли выбраться одноклассники. Сейчас я в больнице", — рассказала Асиям.

Telegram-канал Qumash сообщает, что женщина уже обратилась в полицию, однако, по её словам, следователь сообщил, что задержание будет возможно только после получения результатов судмедэкспертизы.

В департаменте полиции подтвердили информацию о случившемся:

"По факту нанесения побоев зарегистрировано уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворён в ИВС. В рамках досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия. По итогам будет принято процессуальное решение".

История вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи в соцсетях требуют скорейшего и жесткого наказания виновного, а также обращают внимание на уязвимость женщин, оставшихся без поддержки.