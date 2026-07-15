«Она совсем рядом»: ученые нашли планету, где может скрываться жизнь

Астрономы получили новые данные о планете GJ 3378b, которая находится примерно в 25 световых годах от Земли. Повторное исследование показало, что она может быть каменистой, а не газовой, как считалось ранее, и расположена в зоне, где теоретически возможно существование жидкой воды.

Планету открыли в 2024 году. Изначально ее относили к классу мининептунов — небольших газовых планет. Однако команда ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне пришла к выводу, что масса GJ 3378b значительно меньше ожидаемой и составляет не менее 2,3 массы Земли, что указывает на вероятное каменистое строение. Полный оборот вокруг своей звезды планета совершает примерно за 21,5 дня.

Особый интерес исследователей вызывает расположение GJ 3378b. Планета получает около 90% того количества энергии, которое Земля получает от Солнца. Это означает, что она находится в так называемой обитаемой зоне — области вокруг звезды, где температура может позволять существование жидкой воды. При этом ученые подчеркивают, что говорить о наличии жизни пока преждевременно. Пока неизвестно, есть ли у планеты атмосфера — без нее существование воды на поверхности остается под вопросом.

Как отметил руководитель исследования Пол Робертсон, GJ 3378b представляет особый интерес для науки, поскольку является одним из ближайших к Земле потенциально обитаемых миров. Несмотря на сравнительно небольшое по космическим меркам расстояние — около 25 световых лет, современные технологии не позволяют человечеству добраться до этой планеты. Более детально изучить ее ученые рассчитывают в 2040-х годах после запуска новой космической обсерватории NASA.