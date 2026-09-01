ООН должна оставаться ядром международной системы – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости укрепления Организации Объединенных Наций и повышения эффективности ее работы. Об этом Глава государства сказал, выступая на саммите «ШОС плюс» в Бишкеке, передает BAQ.KZ.

Президент обратил внимание на критику, которая в последние годы звучит в адрес ООН. По его словам, существующие претензии к работе организации не ставят под сомнение необходимость ее сохранения в качестве центрального элемента международной системы.

– В адрес ООН звучит немало критики. Если эта критика даже отчасти обоснована, однако она не отменяет главного – альтернативы этой Организации не существует. Наша общая задача состоит в укреплении и повышении ее эффективности. Данной цели служит тесное взаимодействие ООН с региональными форматами, включая, конечно, ШОС. Казахстан считает, что Организация Объединенных Наций должна оставаться ядром международной системы, а ее Устав – универсальным фундаментом международного права, – подчеркнул Президент.

Токаев высоко оценил вклад Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в защиту международного права. Он отметил, что инициированная Генсеком реформа должна повысить результативность организации, сохранив при этом ее универсальный характер.

При этом успех преобразований, по словам Главы государства, зависит не только от самой ООН, но и от политической воли и ответственности государств-членов.

Токаев указал на возрастающую роль средних держав

Отдельно Президент остановился на месте средних держав в современной международной системе. По его мнению, такие государства способны содействовать диалогу между различными центрами силы и участвовать в поиске коллективных решений.

– Считаю, они могут и должны содействовать диалогу между различными центрами и выработке коллективных решений. Их позиции и инициативы должны находить отражение в механизмах глобального управления. Казахстан готов активно содействовать этому процессу, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Еще одним направлением обновления ООН Президент назвал развитие превентивной дипломатии. Международному сообществу, по его словам, необходимо уделять больше внимания предупреждению конфликтов, а не только реагированию на уже возникшие кризисы.

– Институциональное обновление ООН невозможно без укрепления превентивной дипломатии. Необходимы коллективные усилия для формирования культуры предупреждения конфликтов и мирного урегулирования споров. Следуя этому курсу, в июле текущего года Казахстан поддержал инициативу Китайской Народной Республики, став членом Конвенции об учреждении международной организации по медиации, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность Казахстана участвовать в совершенствовании механизмов глобального управления и поддерживать инициативы, направленные на мирное урегулирование международных споров.

В своем выступлении Президент также предложил закрепить ключевые принципы ШОС в специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН к Международному дню многосторонности и дипломатии во имя мира.

По мнению Главы государства, принципы равноправия и консенсуса, на которых строится работа ШОС, могут быть востребованы и в более широком международном взаимодействии.