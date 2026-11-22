ООН не смогла запретить «роботов-убийц»: кто выступил против
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На конференции ООН в Женеве не удалось добиться запрета полностью автономного оружия, способного самостоятельно выбирать цели и убивать без участия человека. Против международного договора выступили Россия, США, Беларусь, Израиль и Великобритания. Встреча проходила пять дней с участием 128 государств — сторон Конвенции о конкретных видах обычного оружия. Почти 100 стран призвали начать переговоры о международном соглашении, запрещающем создание и применение так называемых «роботов-убийц».
Инициативу поддержали генсек ООН Антониу Гутерриш, папа римский Лев XIV и Международный комитет Красного Креста. Однако участники конференции смогли договориться лишь о продолжении экспертных обсуждений. В течение следующих двух лет специалисты будут рассматривать возможные правила применения автономного оружия и перспективы его запрета, после чего представят рекомендации.
Переговоры осложнились уже в первый день: Россия отказалась утверждать повестку конференции и пыталась ограничить участие представителей Евросоюза и других наблюдателей. Международные неправительственные организации, в том числе кампания «Остановите роботов-убийц», выразили разочарование итогами встречи.
Самое читаемое
- В области Абай построят животноводческий комплекс за 650 млн тенге
- Трамп и Си Цзиньпин выступили против автономного использования ИИ в крупных военных операциях
- США потратили на войну против Ирана более 48 млрд долларов — Пентагон
- Ерлан Карин назвал 10 ключевых тезисов из выступления Токаева на форуме аграриев
- В Эквадоре футболиста на восемь лет отстранили от игры за нападение на арбитра