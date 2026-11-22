На конференции ООН в Женеве не удалось добиться запрета полностью автономного оружия, способного самостоятельно выбирать цели и убивать без участия человека. Против международного договора выступили Россия, США, Беларусь, Израиль и Великобритания. Встреча проходила пять дней с участием 128 государств — сторон Конвенции о конкретных видах обычного оружия. Почти 100 стран призвали начать переговоры о международном соглашении, запрещающем создание и применение так называемых «роботов-убийц».

Инициативу поддержали генсек ООН Антониу Гутерриш, папа римский Лев XIV и Международный комитет Красного Креста. Однако участники конференции смогли договориться лишь о продолжении экспертных обсуждений. В течение следующих двух лет специалисты будут рассматривать возможные правила применения автономного оружия и перспективы его запрета, после чего представят рекомендации.

Переговоры осложнились уже в первый день: Россия отказалась утверждать повестку конференции и пыталась ограничить участие представителей Евросоюза и других наблюдателей. Международные неправительственные организации, в том числе кампания «Остановите роботов-убийц», выразили разочарование итогами встречи.