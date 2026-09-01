ООН поддержала еще одну инициативу Казахстана: 22 апреля станет Международным днем озеленения планеты

Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Казахстаном резолюцию и провозгласила 22 апреля Международным днем озеленения планеты. Идею год назад с трибуны ООН выдвинул Президент Касым-Жомарт Токаев, передает BAQ.KZ.

Для ООН такой механизм привычен, но автоматического одобрения здесь нет. Международные дни предлагают государства-члены, после чего Генеральная Ассамблея рассматривает проект резолюции и принимает решение. Как поясняет сама ООН, такие даты обычно учреждаются резолюциями Генассамблеи, а решение нередко принимается консенсусом. В календаре организации накопилось уже около двухсот таких дат.

Путь инициативы занял год

В сентябре 2025 года Токаев выступил на общих дебатах 80-й сессии Генассамблеи и предложил закрепить 22 апреля как Международный день озеленения планеты. В той же речи он говорил об экологических рисках, состоянии Каспия и казахстанской акции «Таза Қазақстан».

Соавторами казахстанского проекта стали 32 государства из разных регионов. Для дипломатических инициатив это существенная деталь, поскольку соавторство означает, что предложение еще до голосования получило поддержку группы стран, а не осталось национальной инициативой одного государства.

Что предполагает резолюция

Новый международный день должен привлечь внимание к озеленению территорий, восстановлению природных систем и расширению зеленых насаждений. Резолюция предлагает государствам, структурам ООН, международным и региональным организациям, общественным объединениям и другим участникам проводить соответствующие мероприятия.

На 22 апреля в календаре ООН уже приходится Международный день Матери-Земли, учрежденный в 2009 году. Новая дата ложится на ту же экологическую тему.

В МИД связывают инициативу и с внутренней повесткой. В стране проходит акция «Таза Қазақстан», ориентированная на благоустройство территорий, экологическое просвещение и более ответственное отношение к окружающей среде.

Не первая инициатива Казахстана в ООН

В декабре 2023 года Генассамблея приняла резолюцию A/RES/78/127, которая провозгласила 2026 год Международным годом добровольцев в интересах устойчивого развития. Казахстан выдвинул ее вместе с Арменией, Боливией, Германией, Кенией и Кирибати, соавторами выступили 54 государства. Саму идею Токаев озвучил с трибуны ООН еще в 2020 году, на 75-й сессии.

Та инициатива шла к резолюции три года, нынешняя около года.

Практика международных дней существует в ООН десятилетиями. Одной из первых дат стал День ООН, учрежденный в 1947 году. Появление нового дня само по себе не редкость, показательнее другое, казахстанское предложение дошло от президентской инициативы до резолюции Генеральной Ассамблеи и получило поддержку еще 32 стран.