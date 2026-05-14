ООН получит от Америки $1,8 млрд

США выделят 1,8 миллиарда долларов на гуманитарные проекты ООН. Об этом сообщил постпред США при организации Майк Уолтц, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, решение принято на фоне финансовых трудностей ООН. Организация испытывает дефицит бюджета из-за того, что не все страны своевременно платят взносы. При этом США остаются крупнейшим донором, но также имеют задолженность по взносам.

"Мы рады объявить о выделении дополнительных 1,8 миллиарда долларов на гуманитарное финансирование", — сказал Уолтц на брифинге для журналистов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал это решение. В его офисе отметили, что средства будут направлены на жизненно важную гуманитарную помощь ООН и её партнёров по всему миру.

Ранее в ООН заявляли о сложной финансовой ситуации, которая влияет на работу гуманитарных программ в разных странах.