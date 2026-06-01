ООН предупредила о кризисе переселения беженцев

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призвало страны расширить программы переселения беженцев, предупредив о растущем дефиците мест для людей, которым небезопасно возвращаться на родину. Согласно ежегодному докладу «Прогноз глобальных потребностей в переселении», в 2027 году в переезде в третьи страны будут нуждаться почти 2,4 млн человек из 43 государств.

При этом многие страны в последние годы сокращают квоты на прием беженцев или временно приостанавливают соответствующие программы. Самую многочисленную группу нуждающихся в переселении составляют беженцы из Афганистана. За ними следуют выходцы из Южного Судана, Судана и Сирии, а также представители народа рохинджа из Мьянмы, проживающие в лагерях Бангладеш.

В УВКБ ООН подчеркнули, что расширение программ переселения остается одним из ключевых инструментов защиты людей, которые не могут безопасно вернуться домой. В организации считают, что увеличение квот, привлечение новых стран и ускорение рассмотрения заявок позволят помочь большему числу беженцев.

Несмотря на масштаб потребностей, число переселенных беженцев сокращается. Если в 2024 году при содействии УВКБ ООН новое место жительства получили около 116 тысяч человек, то в 2025 году этот показатель составил лишь 37 тысяч. В организации связывают снижение в том числе с сокращением приема беженцев в США после возвращения к власти президента Дональда Трампа. Однако, как отмечают в УВКБ ООН, квоты уменьшают и другие государства, которые ранее активно участвовали в программах переселения.