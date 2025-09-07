Сотни тысяч людей без жилья и средств к существованию. С призывом срочно увеличить международную помощь выступил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, среди пострадавших — жители отдалённых районов, где десятилетия конфликтов и переселений подорвали инфраструктуру и экономику. Многие семьи, только начавшие восстанавливать жизнь после возвращения из Ирана и Пакистана, вновь оказались в бедственном положении.

ООН напоминает, что сокращение глобального финансирования гуманитарных программ уже привело к остановке важнейших медицинских и продовольственных услуг, ограничению авиасообщения и сворачиванию проектов помощи в разных регионах мира.

Несмотря на это, команды ООН в Афганистане под руководством гуманитарного координатора Индрики Ратватте продолжают работать. В первые часы после трагедии Управление ООН по координации гуманитарных вопросов выделило 10 млн долларов на обеспечение временным жильём, продовольствием, водой, медицинской помощью и логистикой.