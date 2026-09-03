ООН призвала обеспечить правосудие жертвам конфликта в Афганистане

Жертвы многолетнего вооруженного конфликта в Афганистане по-прежнему сталкиваются с тяжелыми физическими, психологическими и экономическими последствиями, при этом многие не могут добиться правосудия и компенсации. Об этом говорится в новом докладе Миссии ООН по содействию Афганистану. Доклад основан на интервью с 195 пострадавшими и их родственниками.

Почти все опрошенные — 95% — сообщили об эмоциональном или психологическом ущербе. Более половины — 58% — получили физические травмы, многие живут с хронической болью или инвалидностью. При этом 55% опрошенных никогда не пытались добиться правосудия или компенсации. Среди причин — страх репрессий и отсутствие уверенности, что к их обращениям отнесутся серьезно.

Из тех, кто пытался получить помощь или привлечь виновных к ответственности, 64% заявили, что их усилия оказались безрезультатными. Они сталкивались с бюрократией, отсутствием ответа властей и учреждений, а также предполагаемой дискриминацией. Главной потребностью 81% участников назвали финансовую компенсацию. Еще 48% указали на необходимость доступа к правосудию, а 47% — на меры по предотвращению новых нарушений.

ООН призвала обеспечить пострадавшим доступ к правосудию, компенсациям и необходимой помощи, а также создать комплексные программы возмещения ущерба. Миссия также подчеркнула необходимость международной гуманитарной поддержки Афганистана.