Опасного дрифтера арестовали на 5 суток в Шымкенте
Мужчина полностью признал вину.
Сегодня 2026, 21:47
205Фото: Istockphoto
В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Шымкента рассмотрели дело в отношении водителя автомобиля, передает BAQ.kz.
Его привлекли к ответственности по части 1 статьи 434 Кодекса РК об административных правонарушениях — мелкое хулиганство.
Суд установил, что около 23:40 на пересечении Алматинского шоссе и улицы Толеметова водитель автомобиля Mercedes-Benz нарушил общественный порядок, выполняя опасные манёвры и «дрифт» на дороге.
На судебном заседании мужчина полностью признал вину и извинился.
Его вина была подтверждена признательными показаниями, протоколом об административном правонарушении и видеозаписью.
Суд учёл характер правонарушения и отсутствие отягчающих обстоятельств и назначил наказание — 5 суток административного ареста.
Постановление суда не вступило в законную силу.
