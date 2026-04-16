Опасного дрифтера арестовали на 5 суток в Шымкенте

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Шымкента рассмотрели дело в отношении водителя автомобиля, передает BAQ.kz.

Его привлекли к ответственности по части 1 статьи 434 Кодекса РК об административных правонарушениях — мелкое хулиганство.

Суд установил, что около 23:40 на пересечении Алматинского шоссе и улицы Толеметова водитель автомобиля Mercedes-Benz нарушил общественный порядок, выполняя опасные манёвры и «дрифт» на дороге.

На судебном заседании мужчина полностью признал вину и извинился.

Его вина была подтверждена признательными показаниями, протоколом об административном правонарушении и видеозаписью.

Суд учёл характер правонарушения и отсутствие отягчающих обстоятельств и назначил наказание — 5 суток административного ареста.

Постановление суда не вступило в законную силу.