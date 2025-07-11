Астанчанка подала заявление после процедуры, но никто не наказан.

В Казахстане стремление к красоте всё чаще оборачивается не эстетическим преображением, а реальными трагедиями, болезнями и затяжной судебной борьбой. С каждым годом растёт число женщин, столкнувшихся с тяжёлыми последствиями после косметологических процедур. BAQ.KZ собрал резонансные случаи, реальные истории и комментарии экспертов, чтобы показать масштаб проблемы и объяснить, почему она остаётся неразрешённой.

Одним из таких случаев стала история жительницы Астаны, которая в 2025 году откликнулась на рекламное предложение пройти процедуру ботокса по акции — клиент платит только за материалы. Однако последствия оказались неожиданными и крайне болезненными: повреждение мышц, асимметрия губ и отёк. Суд обязал центр компенсировать материальный ущерб и выплатить моральный вред.

Опасность часто скрывается там, где её не ожидают. Несколько женщин получили серьёзные осложнения: воспаления, гнойные процессы, аллергические реакции. Некоторые оказались на операционном столе. К сожалению, такие "домашние косметологи" остаются практически вне поля зрения государственных контролирующих органов.

В ряде случаев пострадавшие смогли добиться ответственности. В Астане женщину осудили за оказание косметологических услуг без лицензии и применение филлера с истёкшим сроком годности. В результате пациентка получила тяжкий вред здоровью. Суд назначил виновной наказание и взыскал 5,8 миллиона тенге компенсации.

История Ольги: лицо, жизнь и здоровье после четырёх уколов

Жительница Астаны Ольга Каслова в мае этого года обратилась к косметологу, которая заверила её в наличии высшего медицинского образования. Женщина доверилась специалисту и в один день прошла сразу четыре процедуры: ДМЕ, биоревитализацию, полимолочную кислоту и введение мезонитей. При этом косметолог ввела полимолочную кислоту в зону лба — что категорически запрещено.

"Уже через несколько часов после процедуры у меня начались страшные боли, отёк, головные спазмы. Я потеряла зрение на один глаз на три диоптрии буквально за полторы недели. У меня были боли в лобной зоне, пульсация, нарушение чувствительности. Организм начал бороться с интоксикацией, уровень лейкоцитов в крови поднялся до 30, тогда как норма — до 10. Это была прямая угроза жизни", — рассказывает Ольга.

Врачи в Астане не смогли поставить точный диагноз. Чтобы спасти зрение и здоровье, Ольга уехала в Москву, где проходит обследования у офтальмологов, неврологов, инфекционистов и токсикологов.

"Моё состояние ухудшается, зрительные нервы отмирают, я живу в боли, каждый день — борьба", — делится женщина.

Косметолог отказалась вернуть деньги, не предоставила сертификаты на препараты и заявила, что покупала их "в магазине". Ольга подчёркивает, что процедура проводилась в антисанитарных условиях, без лицензии и без оформления каких-либо документов.

После трагической процедуры Ольга Каслова подала заявление в полицию в июне текущего года, однако никаких мер в отношении косметолога принято не было. По словам пострадавшей, несмотря на наличие медицинских заключений, переписок и многочисленных обращений, расследование по факту инцидента фактически не продвинулось.

Журналист BAQ.KZ связалась с полицейским за комментарием, но все попытки получить официальный ответ остались безуспешными.

Официальный комментарий Комитета медицинского и фармацевтического контроля

Также мы обратились в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК:

"В соответствии с законодательством Республики Казахстан, все лекарственные средства и медицинские изделия, включая инъекционные формы, применяемые в сфере косметологии, подлежат обязательной государственной регистрации до их ввода в обращение на территории страны", — говорится в сообщении.

Экспертиза проводится в рамках процедуры государственной регистрации и включает:

— оценку качества, эффективности и безопасности препарата;

— экспертизу регистрационного досье (состав, технология, клинические исследования);

— лабораторные испытания при необходимости.

Экспертизу проводит Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий. После положительного заключения препарат подлежит регистрации, которая осуществляется Комитетом медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК.

Специалисты подчёркивают, без государственной регистрации оборот инъекционных препаратов на территории Казахстана запрещён.

Таким образом, применение препаратов, происхождение которых не подтверждено документально, является нарушением законодательства.

Позиция юриста: права пациентов и ответственность косметологов

Кандидат юридических наук Булат Пономарев, комментируя ситуацию, напомнил:

"Пострадавшие от некачественных косметологических услуг имеют право на:

компенсацию материального ущерба (стоимость процедуры, лечения, реабилитации), компенсацию морального вреда, взыскание убытков, связанных с утратой трудоспособности".

По его словам, ответственность может нести как сам косметолог, так и владелец салона. При применении несертифицированных препаратов возможна административная ответственность (штрафы от 70 до 350 МРП) или уголовная - если причинён тяжкий вред здоровью (до 7 лет лишения свободы).

Даже в случаях, когда отсутствуют договор или чек, суд может принять во внимание медицинские заключения, фото- и видеодоказательства, переписки. Особенно важно наличие или отсутствие подписанного информированного согласия пациента на вмешательство.

Юрист также отметил, что важной проблемой остаётся слабая правовая грамотность самих клиентов: многие не знают, что имеют полное право требовать лицензии, сертификаты и заключать договор перед процедурой.

Почему проблема не решается?

В Казахстане остаётся ряд системных проблем, которые подпитывают теневую косметологию:

отсутствие единого реестра сертифицированных специалистов,

слабый контроль за оборотом препаратов,

отсутствие обязательного страхования ответственности,

низкая осведомлённость населения.

В результате косметологические услуги оказываются людьми без профильного образования, а препараты часто используются без сертификации.