Опасный дрифт с "ватрушкой" устроил 19-летний водитель в Кокшетау
Полицейские пресекли опасные манёвры с участием пассажиров.
В Кокшетау полицейские пресекли грубое нарушение правил дорожного движения на территории вертолётной площадки. Об этом сообщает корреспондент BAQ.KZ ссылаясь на Polisia.kz.
11 января неизвестный водитель на высокой скорости выполнял опасные манёвры, включая дрифт с поворотами без включения указателей. При этом к автомобилю была прицеплена "ватрушка", на которой он катал молодых людей, подвергая их жизнь и здоровье серьёзной опасности.
Сообщение о правонарушении поступило на пульт диспетчерской службы "102". Оператор ЦОУ оперативно зафиксировал инцидент и передал информацию нарядам патрульной полиции. В ходе проверки установлено, что за рулём находился 19-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством.
Молодой человек привлечён к административной ответственности по трём статьям.
В полиции подчеркнули, что подобные действия создают реальную угрозу безопасности и могут привести к трагическим последствиям. Граждан призывают строго соблюдать правила дорожного движения и сообщать о правонарушениях по номеру "102".
