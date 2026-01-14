Казахстан оказался в числе немногих стран ОПЕК+, которые в декабре превысили согласованные уровни добычи нефти. Это следует из январского отчёта Организации стран — экспортеров нефти, который отражает текущее состояние мирового нефтяного рынка и задаёт ориентиры по спросу, предложению и балансу на ближайшие годы, передает BAQ.kz.

Согласно данным ОПЕК, в декабре Казахстан добывал в среднем 1,522 млн баррелей нефти в сутки, что на 84 тыс. баррелей в сутки превышает установленную квоту ОПЕК+ с учётом графика компенсаций перепроизводства. Таким образом, республика вошла в ограниченный круг стран альянса, которые продолжили добывать выше согласованных обязательств.

В целом страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи, в декабре снизили производство на 197 тыс. баррелей в сутки и в совокупности добывали на 784 тыс. баррелей в сутки ниже установленного плана. Существенное отставание от квот зафиксировано у России, которая добывала на 270 тыс. баррелей в сутки меньше плана, а также у Ирака, Саудовской Аравии и ряда африканских стран.

Россия в декабре сократила добычу нефти на 73 тыс. баррелей в сутки — до 9,304 млн баррелей в сутки. При этом установленный для страны уровень добычи с учётом добровольных ограничений составлял 9,574 млн баррелей в сутки, что означает заметное недовыполнение обязательств в рамках сделки ОПЕК+.

ОПЕК также представила обновлённые прогнозы по мировому спросу на нефть. В 2026 году организация ожидает роста спроса на 1,4 млн баррелей в сутки — до 106,52 млн баррелей в сутки. В 2027 году, по оценке ОПЕК, спрос увеличится ещё на 1,3 млн баррелей в сутки и достигнет 107,86 млн баррелей в сутки. Основной прирост потребления будет обеспечен странами, не входящими в ОЭСР, прежде всего развивающимися экономиками.

Со стороны предложения ОПЕК сохранила прогноз по умеренному росту добычи в странах, не входящих в ОПЕК+. В 2026 и 2027 годах производство жидких углеводородов в этих странах, как ожидается, будет увеличиваться примерно на 0,6 млн баррелей в сутки в год. Ключевыми драйверами роста станут США, Канада, Бразилия и Аргентина.