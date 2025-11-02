Восемь стран ОПЕК+ — Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман — 2 ноября провели виртуальную встречу и подтвердили приверженность стабильности мирового нефтяного рынка, передает BAQ.KZ cо ссылкой на официальный сайт организации. По итогам заседания стороны согласовали дополнительное сокращение добычи.

С декабря 2025 года страны уменьшат добычу на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках ранее объявленных добровольных сокращений объёмом 1,65 млн баррелей в сутки. Также участники решили приостановить рост добычи на три зимних месяца — январь, февраль и март 2026 года.

Решение принято с учётом сезонных факторов и текущего баланса спроса и предложения. Страны подчеркнули, что будут гибко реагировать на изменения на рынке и при необходимости могут вернуть объёмы добычи частично или полностью.