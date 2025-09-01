Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, планирует возвести в Индии новый центр обработки данных (ЦОД) мощностью не менее 1 ГВт, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, компания уже ведёт поиск местных партнёров для реализации проекта. Потенциальный объект может стать одним из крупнейших в стране, где ранее в подобные инфраструктурные проекты инвестировали Microsoft и Alphabet.

Точные сроки и место строительства пока не разглашаются. Источники отмечают, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман может официально объявить о проекте во время своего визита в Индию в сентябре.

"В июле компания подтвердила планы по открытию офиса в Нью-Дели до конца 2025 года. Уже формируется команда, которая займётся сотрудничеством с индийскими партнёрами, государственными структурами, бизнесом, разработчиками и университетами", - отмечает издание.

Кроме того, OpenAI представила в Индии новый тарифный план ChatGPT Go стоимостью 399 рупий в месяц (около $4,6). Этот пакет предоставляет пользователям доступ к расширенным функциям чат-бота и нацелен на увеличение числа платных подписчиков.

Ранее Сэм Альтман отмечал, что Индия является для компании вторым по величине рынком, однако в перспективе может выйти на первое место.