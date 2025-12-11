В Актау оператор автогазозаправочной станции (АГЗС) привлек внимание властей после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором он курит во время обслуживания автомобиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Сотрудники регионального ДЧС после публикации видео провели проверку и установили, что инцидент произошёл на АГЗС в 25 микрорайоне. В результате на работника был составлен протокол по статье 410 Кодекса РК об административных правонарушениях 9 декабря.

Статья 410 предусматривает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности: предупреждение или штраф для физических лиц в размере 5 МРП, для должностных лиц и субъектов малого предпринимательства — 15 МРП, для субъектов среднего бизнеса — 50 МРП, для крупных предприятий — 150 МРП (от 19 660 до 589 800 тенге).

В ведомстве подчеркнули, что соблюдение правил пожарной безопасности на АГЗС является обязательным, и любые нарушения строго контролируются.