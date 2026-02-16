Операторам связи предлагают гранты на строительство сети в селах Казахстана
Запущен проект по цифровизации сельских территорий.
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК объявило о старте проекта «Ускоренная цифровизация для инклюзивной экономики Казахстана» и начале открытого конкурса на получение долевых грантов для операторов связи, передает BAQ.KZ.
Инициатива направлена на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в сельской местности и обеспечение жителей сёл доступом к сети Интернет со скоростью не менее 100 Мбит/с. В рамках проекта планируется строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в 1 123 сельских населённых пунктах, где отсутствует локальная сеть доступа к Интернету.
Реализация проекта позволит подключить более 445 тысяч домохозяйств, обеспечив высокоскоростным Интернетом порядка 2,3 миллиона человек.
Операторам связи предоставляются безвозмездные долевые гранты до 50% подтверждённых капитальных затрат на строительство сетей в сельской местности. При этом строительство осуществляется за счёт собственных средств операторов, а построенная инфраструктура остаётся на их балансе.
Отбор участников будет проводиться через Открытый конкурс с соблюдением принципов равного доступа, прозрачности и подотчётности.
