Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК объявило о старте проекта «Ускоренная цифровизация для инклюзивной экономики Казахстана» и начале открытого конкурса на получение долевых грантов для операторов связи, передает BAQ.KZ.

Инициатива направлена на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в сельской местности и обеспечение жителей сёл доступом к сети Интернет со скоростью не менее 100 Мбит/с. В рамках проекта планируется строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в 1 123 сельских населённых пунктах, где отсутствует локальная сеть доступа к Интернету.

Реализация проекта позволит подключить более 445 тысяч домохозяйств, обеспечив высокоскоростным Интернетом порядка 2,3 миллиона человек.

Операторам связи предоставляются безвозмездные долевые гранты до 50% подтверждённых капитальных затрат на строительство сетей в сельской местности. При этом строительство осуществляется за счёт собственных средств операторов, а построенная инфраструктура остаётся на их балансе.

Отбор участников будет проводиться через Открытый конкурс с соблюдением принципов равного доступа, прозрачности и подотчётности.