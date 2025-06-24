29 будущих операторов легкорельсового транспорта (LRT) из Астаны проходят второй этап подготовки на специализированном полигоне в китайском городе Тяньцзинь, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в компании City Transportation Systems, стажировка направлена на отработку действий в аварийных ситуациях и закрепление практических навыков.

Программа обучения включает три ключевых модуля: углублённый теоретический курс, моделирование нештатных ситуаций с помощью симуляторов и практические занятия на реальных составах. Первый этап операторы прошли в Астане, а в Китае перешли к практической части.

"Для моделирования внештатных ситуаций китайской стороной были разработаны специальные симуляционные программы, адаптированные под климат и эксплуатационные условия Астаны", — сообщили в CTS. Обучение ведут специалисты Тяньцзиньского метрополитена.

Занятия проходят на учебном полигоне, где участники осваивают реагирование на сбои в системах, учатся устранять неполадки и управлять поездом в нестандартных условиях. Финальный этап программы включает тестирование на действующих линиях и тренировочные поездки, максимально приближенные к реальным условиям.

После завершения китайского этапа стажировки, 10 сентября, участники получат сертификаты, подтверждающие их квалификацию. Затем они вернутся в Казахстан и продолжат обучение на составе LRT уже в Астане.

В будущем эти специалисты будут отвечать за управление поездами, техническое обслуживание и обеспечение безопасной эксплуатации астанского LRT.