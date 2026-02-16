В Казахстане усилен контроль за расходованием бюджетных средств на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. Изменения в бюджетные правила внесены по рекомендациям Высшая аудиторская палата РК после проведения государственного аудита, передает BAQ.KZ.

Ранее был проведен аудит использования целевых трансфертов из Национального фонда за 2019–2021 годы. По его итогам Министерство финансов РК поручили обязать госучреждения представлять в органы казначейства акты выполненных работ по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта. При этом документы должны соответствовать формам, установленным законодательством в сфере архитектурной и строительной деятельности.

Необходимые поправки включены в новые Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные в 2025 году.

Согласно новым требованиям, при оплате работ по госзакупкам государственные учреждения обязаны оформлять электронный счет на основании акта выполненных работ, сформированного на веб-портале госзакупок и подписанного электронной цифровой подписью руководителя.

Если в стоимость договора включена проектно-сметная документация, при оплате после аванса дополнительно требуется представить скан положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы по ПСД или ТЭО.

Финальный платеж подрядчику производится только после полного завершения работ и предоставления в казначейство акта ввода объекта в эксплуатацию, оформленного в соответствии с законодательством.

По договорам, зарегистрированным до 1 января 2025 года, остатки средств на контрольных счетах казначейства перечисляются генподрядчику также только после ввода объекта в эксплуатацию. К платежному поручению необходимо приложить соответствующий акт.

Кроме того, при проведении платежей госучреждения обязаны предоставлять в казначейство подтверждающие документы:

— по товарам — счет-фактуру или график лизинговых платежей;

— по работам и услугам — акт выполненных работ или оказанных услуг.

Все документы должны быть подписаны ЭЦП поставщика. При подаче на бумажных носителях они заверяются подписью уполномоченного руководителя и печатью учреждения.

С 2026 года аналогичные требования закреплены в Процедурах казначейского исполнения бюджета, утвержденных приказом министра финансов от 27 июня 2025 года.

В Высшей аудиторской палате отмечают, что принятые изменения направлены на повышение прозрачности использования бюджетных средств, снижение риска необоснованных выплат и нарушений при строительстве и ремонте. Ожидается, что новые правила повысят дисциплину госорганов и обеспечат оплату только за фактически выполненные и подтвержденные работы.