Оппозиционный иранский телеканал Iran International заявил, что в ходе недавнего подавления протестов в Иране могли погибнуть не менее 12 тысяч человек. Об этом говорится в заявлении редакционного совета канала, передает BAQ.kz со ссылкой на Iran International.

По данным Iran International, массовые убийства произошли в основном в течение двух ночей — 8 и 9 января — и стали крупнейшими по числу жертв за короткий период в современной истории Ирана. Канал утверждает, что большинство погибших были застрелены силами Корпуса стражей исламской революции и формированиями "Басидж".

Как отмечает Iran International, информация была собрана и проверена на основе свидетельств источников, близких к Высшему совету национальной безопасности Ирана, администрации президента, а также представителей силовых структур в ряде городов, данных медицинских учреждений, показаний врачей, очевидцев и родственников погибших.

Согласно утверждению канала, операция носила организованный характер и была проведена по прямому распоряжению высшего руководства страны. Значительную часть жертв, по этим данным, составляют молодые люди в возрасте до 30 лет.

Редакция также сообщает о масштабной информационной блокаде внутри страны: закрытии сотен печатных изданий, ограничении работы новостных сайтов и отключениях связи. По мнению канала, это затрудняет независимую проверку данных и установление окончательного числа погибших.

Iran International подчёркивает, что приведённая цифра является предварительной и будет уточняться по мере поступления подтверждённой информации.