Стали известны имена спортсменов, которые представят Казахстан по шорт-треку на XXV зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо (6–22 февраля 2026 года), передает BAQ.KZ.

По итогам мировых туров по шорт-треку, прошедших с 9 октября по 30 ноября 2025 года, казахстанская сборная завоевала 9 олимпийских лицензий. Решением главного тренера Петра Гамидова и тренерского штаба, за медали на Олимпиаде будут бороться: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова и Яна Хан.

Распределение лицензий по дисциплинам:

2000 м (микст) — 1 лицензия

Мужчины: 500 м — 2 лицензии, 1000 м — 1 лицензия

Женщины: 500 м — 2 лицензии, 1000 м — 1 лицензия, 1500 м — 2 лицензии

Напомним, что ранее два казахстанских фигуриста — Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина — обеспечили стране две лицензии по фигурному катанию. Таким образом, к Олимпиаде допущены 6 спортсменов, завоевавших 11 лицензий.

Окончательное количество квот станет известно в конце января 2026 года. Олимпиада-2026 соберёт более 3 500 спортсменов из 93 стран мира.