Данная Премия присуждается за вклад в решение социальных задач с 2017 года в целях содействия развитию гражданского сектора и стимулирования деятельности НПО. За это время обладателями Премии стали 486 НПО, передаёт BAQ.KZ.

По информации министерства культуры и информации, в этом году на конкурс поступило 208 заявок со всех регионов страны и после рассмотрения экспертами рабочей группы и конкурсной комиссией обладателями премии определены 73 организации.

Стоит отметить, что среди победителей – 11 неправительственных организаций из сельской местности и 6 объединений лиц с инвалидностью, что наглядно подтверждает доступность и открытость конкурса, а также его широкий охват, объединяющий инициативы всех уровней.

Кроме того, ряд НПО был награжден Республиканской общественной премией "Таңдау".

Также 33 казахстанцам присвоено Почётное звание в сфере благотворительности.

В целом, претендентами в этом году были оказаны такие услуги, как адресная помощь, открытие реабилитационных центров, инклюзивных классов, учебных и спортивных площадок, ремонт сельского моста, стадиона, школы, детских садов, поддержка культурных инициатив, участие в ликвидации последствий ЧС и т.д.

Также сегодня в рамках XII Гражданского форума Казахстана было организовано свыше двадцати дискуссионных и экспертных площадок. В том числе - Форум благотворительности "Smart қайырымдылық", сессии "Искусственный интеллект как драйвер развития экономики", "Гражданский форум: от предложений к результатам", TEDx-панель "Инклюзия: когда инновации открывают равные возможности для всех", интерактивная сессия "Экология как глобальный приоритет: вызовы XXI века" и другие.