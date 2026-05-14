Определились полуфинальные пары Кубка Казахстана по футболу

Сегодня 2026, 08:09
Стали известны все участники полуфинала Кубок Казахстана по футболу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Последним полуфиналистом стал Кайсар, обыгравший Тобол в четвертьфинальном матче.

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В составе хозяев отличился Бакдаулет Конлимкос, а у гостей счёт сравнял Даурен Жумат.

Победитель определился в серии пенальти, где футболисты Кайсар реализовали все свои удары и выиграли со счётом 5:3.

В полуфинале кызылординская команда встретится с Женис, который ранее прошёл Кызылжар.

Во второй полуфинальной паре сыграют Ордабасы и Алтай. Команда из Восточного Казахстана сенсационно выбила из турнира Актобе.

