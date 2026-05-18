В столице определили лучшую команду турнира PGL Astana 2026
В столице Казахстана завершился международный турнир по Counter-Strike 2 – PGL Astana 2026.
В финале встретились команды Team Spirit и Team Falcons. Победу уверенно одержала Team Spirit со счётом 3:0. Таким образом, команда второй год подряд стала чемпионом турнира в Астане.
Лучшим игроком финала признали Данила "donk" Крышковца – Danil 'donk' Kryshkovets. Он получил звание самого ценного игрока турнира – MVP.
Отметим, что за три дня матча посетили около 20 тысяч зрителей. Онлайн-трансляции посмотрели более 2 миллионов человек по всему миру.
Напомним, общий призовой фонд турнира составил 1,6 миллиона долларов.
Организаторы отмечают, что событие стало одним из крупнейших киберспортивных турниров в Казахстане и подтвердило статус Астаны как важной площадки для международных соревнований.
