В столице определили лучшую команду турнира PGL Astana 2026

В столице Казахстана завершился международный турнир по Counter-Strike 2 – PGL Astana 2026.

В финале встретились команды Team Spirit и Team Falcons. Победу уверенно одержала Team Spirit со счётом 3:0. Таким образом, команда второй год подряд стала чемпионом турнира в Астане.

Лучшим игроком финала признали Данила "donk" Крышковца – Danil 'donk' Kryshkovets. Он получил звание самого ценного игрока турнира – MVP.

Отметим, что за три дня матча посетили около 20 тысяч зрителей. Онлайн-трансляции посмотрели более 2 миллионов человек по всему миру.

Напомним, общий призовой фонд турнира составил 1,6 миллиона долларов.

Организаторы отмечают, что событие стало одним из крупнейших киберспортивных турниров в Казахстане и подтвердило статус Астаны как важной площадки для международных соревнований.