Опубликован график поступления в вузы Казахстана на 2025–2026 учебный год
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Министерство образования Казахстана опубликовало календарь поступления в вузы на 2025–2026 учебный год, передает BAQ.KZ.
В документе обозначены ключевые даты проведения ЕНТ, подачи документов, творческих и специальных экзаменов, а также конкурсного отбора на образовательные гранты.
Основные этапы поступления:
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Основное ЕНТ: с 16 мая по 7 июля
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Прием документов в вузы: с 20 июня по 25 августа
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Специальные экзамены (для направлений "Педагогические науки" и "Здравоохранение"): с 20 июня по 20 августа (для участия в конкурсе — до 20 июля)
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Прием заявлений на участие в творческих экзаменах: с 20 июня по 10 августа (для участия в конкурсе — до 7 июля)
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Проведение творческих экзаменов: с 7 июля по 15 августа (для участия в конкурсе — до 20 июля)
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Прием заявок на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 13 по 20 июля
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Объявление обладателей грантов: до 10 августа
Министерство рекомендует абитуриентам внимательно следить за обновлениями на официальных сайтах вузов и своевременно подавать документы.