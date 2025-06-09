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Опубликован график поступления в вузы Казахстана на 2025–2026 учебный год

Сегодня, 10:16
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 10:16
Сегодня, 10:16
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Фото: pixabay.com

Министерство образования Казахстана опубликовало календарь поступления в вузы на 2025–2026 учебный год, передает BAQ.KZ.

В документе обозначены ключевые даты проведения ЕНТ, подачи документов, творческих и специальных экзаменов, а также конкурсного отбора на образовательные гранты.

Основные этапы поступления:

  • Основное ЕНТ: с 16 мая по 7 июля

  • Прием документов в вузы: с 20 июня по 25 августа

  • Специальные экзамены (для направлений "Педагогические науки" и "Здравоохранение"): с 20 июня по 20 августа (для участия в конкурсе — до 20 июля)

  • Прием заявлений на участие в творческих экзаменах: с 20 июня по 10 августа (для участия в конкурсе — до 7 июля)

  • Проведение творческих экзаменов: с 7 июля по 15 августа (для участия в конкурсе — до 20 июля)

  • Прием заявок на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 13 по 20 июля

  • Объявление обладателей грантов: до 10 августа

Министерство рекомендует абитуриентам внимательно следить за обновлениями на официальных сайтах вузов и своевременно подавать документы.

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