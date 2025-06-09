Министерство образования Казахстана опубликовало календарь поступления в вузы на 2025–2026 учебный год, передает BAQ.KZ.

В документе обозначены ключевые даты проведения ЕНТ, подачи документов, творческих и специальных экзаменов, а также конкурсного отбора на образовательные гранты.

Основные этапы поступления:

Основное ЕНТ: с 16 мая по 7 июля

Прием документов в вузы: с 20 июня по 25 августа

Специальные экзамены (для направлений "Педагогические науки" и "Здравоохранение"): с 20 июня по 20 августа (для участия в конкурсе — до 20 июля)

Прием заявлений на участие в творческих экзаменах: с 20 июня по 10 августа (для участия в конкурсе — до 7 июля)

Проведение творческих экзаменов: с 7 июля по 15 августа (для участия в конкурсе — до 20 июля)

Прием заявок на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 13 по 20 июля