Опубликован список претендентов на вакантные должности судей областных судов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Высший судебный совет Республики Казахстан опубликовал перечень кандидатов, допущенных к участию в конкурсе на замещение вакантных должностей судей областных и приравненных к ним судов по направлениям земельного, корпоративного, налогового и финансового права, передаёт BAQ.KZ.
Конкурс был объявлен 2 сентября 2025 года, и по итогам рассмотрения документов в следующий этап допущены пять претендентов.
В список вошли:
Бекбасаров Шингис Копшилбаевич
Жылкышина Гульнафиз Кажияхметовна
Истюбекова Алия Кубайдулловна
Муслимов Серик Жумабаевич
Шыныбаева Меруерт Жагипаровна
Высший судебный совет продолжает работу по формированию профессионального и высококвалифицированного судебного корпуса. Результаты следующего этапа конкурса будут опубликованы дополнительно.
Самое читаемое