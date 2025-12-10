Высший судебный совет Республики Казахстан опубликовал перечень кандидатов, допущенных к участию в конкурсе на замещение вакантных должностей судей областных и приравненных к ним судов по направлениям земельного, корпоративного, налогового и финансового права, передаёт BAQ.KZ.

Конкурс был объявлен 2 сентября 2025 года, и по итогам рассмотрения документов в следующий этап допущены пять претендентов.

В список вошли:

Бекбасаров Шингис Копшилбаевич

Жылкышина Гульнафиз Кажияхметовна

Истюбекова Алия Кубайдулловна

Муслимов Серик Жумабаевич

Шыныбаева Меруерт Жагипаровна

Высший судебный совет продолжает работу по формированию профессионального и высококвалифицированного судебного корпуса. Результаты следующего этапа конкурса будут опубликованы дополнительно.





