Опубликовано расписание айт-намаза на Курбан айт по всем регионам
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Духовное управление мусульман Казахстана обнародовало расписание айт-намаза, который пройдет 6 июня — в первый день праздника Курбан айт, передает BAQ.KZ.
В большинстве регионов страны праздничный намаз начнется в 06:00 утра. В это время начнется богослужение в Астане, Алматы, Шымкенте, а также в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях, а также в областях Жетiсу и Улытау.
В 06:30 айт-намаз начнется в Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях.
Жителям Восточно-Казахстанской области и области Абай стоит ориентироваться на 07:00.
ДУМК призвало мусульман страны к единению в эти священные дни и напомнило о важности совершения жертвоприношения, благих деяний и поддержки нуждающихся.
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