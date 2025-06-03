Духовное управление мусульман Казахстана обнародовало расписание айт-намаза, который пройдет 6 июня — в первый день праздника Курбан айт, передает BAQ.KZ.

В большинстве регионов страны праздничный намаз начнется в 06:00 утра. В это время начнется богослужение в Астане, Алматы, Шымкенте, а также в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях, а также в областях Жетiсу и Улытау.

В 06:30 айт-намаз начнется в Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях.

Жителям Восточно-Казахстанской области и области Абай стоит ориентироваться на 07:00.

ДУМК призвало мусульман страны к единению в эти священные дни и напомнило о важности совершения жертвоприношения, благих деяний и поддержки нуждающихся.