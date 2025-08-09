Решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 217 казахстанцев стали обладателями международной стипендии "Болашак", передает BAQ.KZ.

Из них 167 человек пройдут обучение в магистратуре,

13 – в докторантуре, а 37 казахстанцев отправятся на профессиональную стажировку в лучшие университеты и центры мира.

При этом 67,7% стипендиатов будут обучаться по естественно-техническим дисциплинам, а 32,3% – по общественно-гуманитарному профилю.

Кроме того, решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 68 казахстанцам присуждена стипендия на прохождение научных стажировок в ведущих мировых научных и исследовательских центрах.