Опубликованы списки обладателей стипендии "Болашак"
217 казахстанцев стали обладателями международной стипендии.
Сегодня, 16:01
Решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 217 казахстанцев стали обладателями международной стипендии "Болашак", передает BAQ.KZ.
Из них 167 человек пройдут обучение в магистратуре,
13 – в докторантуре, а 37 казахстанцев отправятся на профессиональную стажировку в лучшие университеты и центры мира.
При этом 67,7% стипендиатов будут обучаться по естественно-техническим дисциплинам, а 32,3% – по общественно-гуманитарному профилю.
Кроме того, решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 68 казахстанцам присуждена стипендия на прохождение научных стажировок в ведущих мировых научных и исследовательских центрах.