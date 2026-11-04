Организаторов интернет-казино Pinco и Pin-Up разыскивают по делу о финансовых операциях

Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск двух человек, подозреваемых в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей.

В розыск объявлены Дмитрий Пунин, 1985 года рождения, гражданин России, и Марина Ильина, 1989 года рождения, гражданка Украины. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, для организации незаконной деятельности была создана международная сеть подконтрольных компаний, платежных организаций и банковских инструментов.

В Казахстане одним из звеньев этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Однако, как установило следствие, легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино.

Для проведения финансовых операций привлекались платежные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их работу, по версии следствия, обеспечивали в том числе представители финансового сектора.

В результате была создана сеть из 24 платежных терминалов, размещенных в различных банках и финансовых организациях. Из них 14 использовались для приема денежных средств.

Общий объем финансовых операций превысил 106 млрд тенге.