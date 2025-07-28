В результате масштабной спецоперации, проведённой силами подразделений по борьбе с организованной преступностью и прокуратурой города Астаны и Северо-Казахстанской области, удалось пресечь деятельность двух организованных преступных групп, действовавших на территории Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Группировки специализировались на преступлениях, связанных с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией. Они использовали интернет-ресурсы для систематической рекламы и продвижения своей незаконной деятельности. Преступная схема была чётко организована и приносила многомиллионные прибыли. По предварительным оценкам, ежедневный доход одной из групп достигал 1,5 миллиона тенге, а с начала 2024 года общий оборот превысил 1,7 миллиарда тенге.

В ходе обысков изъяты крупные суммы наличных денег, банковские карты, автомобили, компьютеры, мобильные устройства и другие цифровые носители, использовавшиеся в преступной деятельности.

Основные фигуранты дела и их сообщники были задержаны и помещены под стражу. Ведётся досудебное расследование по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за торговлю людьми, а также за создание и участие в организованной преступной группе. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

МВД Казахстана подчёркивает, что борьба с преступлениями в сфере торговли людьми продолжается. Ведётся активная работа по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, задействованных в противоправной деятельности.