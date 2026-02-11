В кулуарах Мажилиса заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев ответил на вопрос о том, почему к ответственности чаще привлекают блогеров, рекламирующих онлайн-казино, тогда как организаторы подобных платформ остаются вне поля зрения, передает BAQ.KZ.

Он заявил, что речь не идёт о перекосе или избирательном подходе. По его словам, уголовные дела расследуются по статьям о незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, а работа по установлению всех причастных продолжается.

"У меня такого ощущения не создаётся. Те, кто нарушил закон, до них мы рано или поздно доберёмся. Время займёт, но доберёмся", — подчеркнул Койгельдиев.

Если фигуранты находятся за пределами Казахстана и являются иностранными гражданами, применяется международный принцип "выдай либо суди". В таком случае, при невозможности экстрадиции, материалы могут быть направлены в компетентные органы другой страны.

В надзорном органе заверяют, что ответственность понесут как лица, рекламирующие незаконные азартные платформы, так и их организаторы - в рамках действующего законодательства.