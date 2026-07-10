Воплотить в жизнь идеалы новой Конституции – Айбек Дадебай о предвыборной программе партии «Әділет»

Председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай заявил, что новый этап развития страны требует от политических партий большей ответственности и последовательной работы по реализации принципов, заложенных в новой Конституции, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, вступление в силу нового Основного закона стало одним из важных событий в политической истории Казахстана.

«Это не просто новый Основной закон. Это новая система координат для государства. Это новый общественный договор», — отметил Айбек Дадебай.

Он подчеркнул, что ключевые принципы Конституции должны находить практическое отражение в жизни общества.

«Справедливый суд, эффективное государство, честная экономика, ответственный гражданин, среда, где ценятся труд и образование — все это должно стать проявлением Конституции в реальной жизни», — сказал председатель партии.

Айбек Дадебай отметил, что утвержденная на съезде предвыборная программа партии «Әділет» направлена на определение конкретных задач и механизмов их реализации.

«Сегодня мы приняли нашу предвыборную программу, которая определяет образ будущего Казахстана на ближайшие 5 лет», — заявил он.

По словам председателя партии, программа была подготовлена с учетом стратегических ориентиров развития страны, предложений экспертов и мнений граждан.

«Предвыборная программа была подготовлена на основе стратегических инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева, результатов социальных исследований, стратегических сессий партии, предложений экспертов и мнений граждан», — отметил Айбек Дадебай.

Он подчеркнул, что документ представляет собой не набор обещаний, а комплексный план действий, определяющий основные направления работы партии на предстоящий период.

«Для нас это не просто документ. Это комплексный план работы, который определяет масштаб, качество и содержание будущей деятельности», — заявил председатель партии.

По словам Дадебая, решения, принятые на III внеочередном съезде, определяют дальнейшее направление работы партии в новом политическом этапе развития Казахстана.