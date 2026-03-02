Третья мировая отменяется? Почему ирано-израильский конфликт — ещё не глобальная война
Политолог Ералы Нуржума считает, что происходящее сегодня — логическое продолжение стратегии, которую стороны выстраивали десятилетиями.
Эскалация конфронтации между США, Израилем и Ираном вызвала рост напряжённости и обеспокоенности в регионе. В этих условиях эксперты оценивают потенциальное влияние происходящего на страны Ближнего Востока. Корреспондент BAQ.KZ обсудил тему с политологом Ералы Нуржума.
Ералы Нуржума считает, что происходящее сегодня — логическое продолжение стратегии, которую стороны выстраивали десятилетиями, и в какой-то момент конфликт неизбежно подошёл к сценарию "кто начнёт первым".
"Иран десятилетиями строил систему влияния — не только ракетами, но и идеологией. Он не просто развивал ядерную программу: страна методично повышала ставки из года в год. Израиль десятилетиями говорил, что, если Тегеран приблизится к ядерной бомбе, с нашей стороны будет удар. Естественно, при союзничестве с США. Это не была дипломатическая игра — всё гораздо серьёзнее. И в какой-то момент кто-то должен был начать первым".
Политолог Ералы Нуржума подчёркивает, что возможные удары по Ирану нельзя воспринимать как точечную акцию — речь идёт о вмешательстве в целую систему региональных связей и рисков:
"Режим имеет возможность перекрыть Ормузский пролив, через который проходит до пятой части мировой нефти. Поэтому любой серьёзный военный удар — это не локальная война, это изменение правил игры во всём регионе".
Ералы Нуржума считает, что в Вашингтоне действительно немало тех, кто видит первопричину кризиса в верховной религиозно-политической системе Ирана. Однако, подчёркивает он, практика показывает: устранение лидера редко приводит к смене курса государства. В качестве примеров политолог приводит Ирак после Саддама Хуссейна и Ливию после Муаммара Каддафи — обе страны не стали ни стабильнее, ни предсказуемее.
По его словам, государственные системы не “ломаются” одним ударом по вершине: зачастую происходит обратный эффект — общество радикализируется и ещё сильнее сплачивается.
Ералы Нуржума считает, что разговоры о "третьей мировой" звучат пугающе, но во многом подпитываются медийной драматизацией, а не реальной стратегической картиной. По его словам, хотя в конфликт уже фактически вовлечено более десятка стран, это всё же не тот масштаб, который обычно называют мировой войной — когда в противостояние втягивается большинство государств, а боевые действия охватывают несколько регионов и континентов.
"Да, в конфликт уже де-факто вовлечено более десятка стран мира. Но тем не менее мировой войной, как правило, называют масштабный мировой конфликт, в который вовлечено большинство стран мира и который охватывает несколько регионов и континентов. Вероятно, в нынешнем случае лучше подходит определение большой региональной войны, которая выросла из прокси-войны.
Третья мировая — это ещё и когда США, Китай и Россия воюют напрямую. А это автоматически ядерный сценарий. Поэтому реальность другая: мы сейчас в эпохе постоянной нестабильности. Институты вроде ООН теряют влияние, потому что большие державы больше не хотят играть по правилам, написанным в 1945 году. Сегодня решают отнюдь не резолюции — решают сила, ресурсы и готовность рисковать. И на Ближнем Востоке новая реальность проявляется раньше и жёстче всего", - заключил эксперт.
