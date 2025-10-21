В Казахстане за последнюю неделю зарегистрировано 142 582 случая острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), что на 13% ниже уровня заболеваемости за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ.

Согласно данным Минздрава, в сентябре текущего года зафиксировано 593 065 случаев ОРВИ, что также отражает снижение в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

С начала эпидемиологического сезона специалисты лабораторно обследовали 1202 образца на наличие вируса гриппа. Из них подтверждены три случая вируса гриппа А (H3N2).

Для профилактики заболеваемости уязвимых групп населения в Казахстане продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Всего закуплено 2,1 млн доз вакцины, содержащей актуальные для сезона штаммы вирусов.

На сегодняшний день привито 1 158 965 человек, что составляет 50% от подлежащего контингента.

Медики напоминают, что для снижения риска заболевания важно соблюдать простые профилактические меры:

избегать мест массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях;

регулярно проветривать и увлажнять воздух в домах и на рабочих местах;

использовать антисептики для обработки рук;

ограничивать контакт с заболевшими и при первых признаках болезни оставлять детей дома;

при ухудшении самочувствия обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

По данным Минздрава, эпидемиологическая ситуация в стране стабильна, а динамика показывает устойчивое снижение уровня заболеваемости.