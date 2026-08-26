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ОСДП определила восемь депутатов, которые войдут в Курултай

26 Августа 2026, 19:06
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Пресс-служба партии 26 Августа 2026, 19:06
26 Августа 2026, 19:06
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Фото: Пресс-служба партии

Общенациональная социал-демократическая партия утвердила список кандидатов, которые будут представлять ОСДП в Курултае Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу партии.

По итогам выборов, состоявшихся 23 августа, ОСДП набрала 5,11% голосов. Партию поддержали 469 058 избирателей.

Список будущих депутатов был единогласно утвержден на заседании Президиума ОСДП.

В Курултай от партии войдут:

  1. Асхат Рахимжанов — председатель ОСДП, депутат Мажилиса VIII созыва, вице-президент Социалистического интернационала.
  2. Максут Насибулов — руководитель Центрального аппарата ОСДП.
  3. Нурайнаш Камалова — председатель Атырауского областного филиала ОСДП.
  4. Лариса Ли — руководитель проекта «PANA».
  5. Аслан Кульмагамбетов — аналитик столичного филиала ОСДП по вопросам экологической политики.
  6. Арман Ақылбай — директор Департамента по работе с персоналом Министерства юстиции РК.
  7. Наурыз Сайлаубай — руководитель молодежного крыла ОСДП, депутат Мажилиса VIII созыва.
  8. Ажар Сагандыкова — депутат Мажилиса VIII созыва, руководитель Женского крыла ОСДП.

В партии поблагодарили избирателей за поддержку и заявили о намерении продолжить работу над социально-демократической повесткой в Курултае.

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