ОСДП определила восемь депутатов, которые войдут в Курултай
26 Августа 2026, 19:06
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26 Августа 2026, 19:0626 Августа 2026, 19:06
88Фото: Пресс-служба партии
Общенациональная социал-демократическая партия утвердила список кандидатов, которые будут представлять ОСДП в Курултае Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу партии.
По итогам выборов, состоявшихся 23 августа, ОСДП набрала 5,11% голосов. Партию поддержали 469 058 избирателей.
Список будущих депутатов был единогласно утвержден на заседании Президиума ОСДП.
В Курултай от партии войдут:
- Асхат Рахимжанов — председатель ОСДП, депутат Мажилиса VIII созыва, вице-президент Социалистического интернационала.
- Максут Насибулов — руководитель Центрального аппарата ОСДП.
- Нурайнаш Камалова — председатель Атырауского областного филиала ОСДП.
- Лариса Ли — руководитель проекта «PANA».
- Аслан Кульмагамбетов — аналитик столичного филиала ОСДП по вопросам экологической политики.
- Арман Ақылбай — директор Департамента по работе с персоналом Министерства юстиции РК.
- Наурыз Сайлаубай — руководитель молодежного крыла ОСДП, депутат Мажилиса VIII созыва.
- Ажар Сагандыкова — депутат Мажилиса VIII созыва, руководитель Женского крыла ОСДП.
В партии поблагодарили избирателей за поддержку и заявили о намерении продолжить работу над социально-демократической повесткой в Курултае.
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