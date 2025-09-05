В Астане стартовал форум, посвящённый управлению жилищным фондом, передаёт BAQ.kz. В нём принимают участие собственники квартир, представители общественных организаций и эксперты в сфере ЖКХ.

Участники обсуждают наиболее острые проблемы: передачу застройщиками документации и инженерных сетей в коммунальную собственность, отсутствие прозрачности в использовании средств жильцов, а также недостаточный контроль со стороны госорганов. Подчёркивается, что акиматы часто не проводят техническое обследование домов, объясняя это нехваткой финансирования.

На повестке вопросы общедомового имущества, признание паркомест и кладовых частью квартиры, а также регистрация кондоминиумов. Особое внимание уделяется качеству строительства: звучат предложения увеличить гарантийный срок с 5 до 10 лет и закрепить ответственность застройщика на весь срок службы здания - до 50 лет.

Одним из ключевых решений, получивших поддержку, стал принцип "один дом – один счёт" как инструмент прозрачного и эффективного управления. Участники отмечают, что форум должен стать отправной точкой для выработки системного подхода к управлению жильём и повышения ответственности как застройщиков, так и государственных органов.